“Troppo presto per guardare la classifica. Non avere le coppe permette di programmare il lavoro settimanale con calma e serenità. Anche i microtraumi derivanti dagli infortuni, ad esempio, il Napoli può gestirli al meglio non forzando il recupero di alcun giocatore. Anche questo è un gran vantaggio. Conte ha cominciato a lavorare su un Napoli reduce da una stagione difficilissima ed è normale che lui dica che gli azzurri siano ancora in una fase di lavori in corso. Credo che questo concetto sia estendibile anche alle altre squadre che lottano per lo Scudetto. Conte ha esperienza nel Calcio ed è un uomo del Sud quindi sa che l’entusiasmo va gestito. Alle volte l’entusiasmo può essere controproducente soprattutto in una città come Napoli".