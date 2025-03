“Sono molto felice di aver segnato questo gol, sono qui per fare reti così. Mi sto adattando bene al gioco di Conte, non è facile, è difficile anche per la lingua, ma ho dei compagni che mi stanno aiutando tantissimo ad ambientarmi qui a Napoli. Quanto è importante questo pari per noi? La cosa importante contro una squadra forte come l’Inter era non perdere oggi. Abbiamo avuto tante occasioni, la mentalità di questa squadra è incredibile, avanti così. Scudetto? Non vogliamo parlarne, pensiamo partita dopo partita”.