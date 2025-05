Bini: “Scudetto? Destino nelle mani del Napoli, Inter senza pressioni”

"Credo che per il 70% il destino sia nelle mani del Napoli perché se vincono entrambe le partite che mancano, l'Inter non può nulla. Sui giocatori del Napoli adesso c'è anche pressione, quella dei tifosi, della piazza e degli addetti ai lavori dato che sta in cima alla classifica da tempo e non può perderlo. L'Inter invece non ha pressioni in campionato e gioca sicuramente in maniera più libera, però non bisogna sottovalutare le sue partite: contro la Lazio non sarà facile, la squadra di Baroni vuole un posto in Champions".