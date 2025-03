Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Alessandro Birindelli , allenatore e dirigente sportivo, ha parlato così della corsa scudetto : “Juve? Averne tre davanti non è semplice, ma se vedo il cammino delle tre davanti la Juventus la inserisco. La squadra bianconera ha ritrovato continuità, col Verona ha fatto una gara tosta e vedo una squadra in crescita.

Tre pregi e tre difetti di Conte? Antonio è determinato, è passionale e viscerale, queste sono le caratteristiche che lo esaltano e che portano ai risultati. Conte non ha difetti perché i difetti che ha li fa diventare pregi. Se non avesse quei difetti non sarebbe arrivato dov’è arrivato, con quest’intensità e questi risultati”.