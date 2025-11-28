FC Inter 1908
news

Bisoli: “Inter, nessun un campanello d’allarme. Ma sul mercato deve…”

Le dichiarazioni del tecnico, che analizza il momento negativo dei nerazzurri, reduci da due sconfitte di fila
Alessandro De Felice
L’allenatore Pierpaolo Bisoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW. Di seguito le sue dichiarazioni.

Due sconfitte di fila per l’Inter. C’è da preoccuparsi?

“Non è un campanello d’allarme. Qualche scivolone ci può stare. Ma deve ringiovanire il reparto arretrato”.

Domenica c’è Roma-Napoli…

“Bella partita, davvero. Due allenatori, Conte e Gasperini, che stimo molto. Quando Conte parla non lo fa mai per caso, anche questa volta credo abbia trovato la soluzione giusta”.

