Yann Bisseck voleva porre fine alla sua carriera calcistica e studiare medicina. Fortunatamente per l'Inter e la Germania non si è arreso

Yann Bisseck voleva porre fine alla sua carriera calcistica e studiare medicina. Ma le cose sono andate diversamente, ora è considerato un ottimo difensore che sta facendo le fortune dell'Inter e della Germania. Nagelsmann, infatti, lo ha convocato in nazionale maggiore per la prima volta. "È un grande riconoscimento", ha affermato Bisseck.

"I ragazzi sono tutti super gentili. Sono semplicemente felice di essere qui. Sono solo contento che abbia funzionato e che non mi sia arreso e abbia continuato a lavorare su me stesso. Ci sono state molte delusioni, ma posso dire che mi hanno reso il giocatore e l'uomo che sono oggi. Quando ripenso a quando ho quasi smesso di giocare a calcio, ora sono estremamente felice di come sono andate le cose. Guardandomi indietro, sono molto, molto felice di non dover sostenere esami, ma di poter giocare a calcio davanti a 70.000 spettatori".