"Se non ci fossero stati Jonas Carls ed Elias Abouchabaka (due ex compagni di squadra, n.d.r.) avrei concluso lì la mia carriera professionale. Del Portogallo ho più ricordi positivi che negativi, la loro presenza ha reso tutto più facile. Pensavo di smettere di giocare per trasferirmi insieme a Elias in un appartamento di Berlino e studiare al college. Era una sorta di anticipazione di qualcosa che poteva essere cool".