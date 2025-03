Non è un mistero che Yann Bisseck ambisca alla convocazione da parte della nazionale maggiore della Germania. Il difensore dell'Inter lavora da mesi per scalare gerarchie nel club, essere sempre più in evidenza e poter convincere il suo commissario tecnico a dargli una chance. Occasione che potrebbe arrivare proprio per gli impegni di marzo, come sostengono anche in terra tedesca.