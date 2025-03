"Come sono i periodi difficili? Non giocare è la cosa meno grave. Il problema sono gli infortuni. Quando ero via da casa, per esempio in Portogallo mi sono infortunato per 8 mesi. Per fortuna c’erano due compagni tedeschi con i quali potevo parlare e che hanno avuto un problema simile. La mente gioca un ruolo importante negli infortuni. Avrei voluto essere vicino a casa dei miei genitori ma non era così".