Intervistato dal canale YouTube Milan Hello, Zvonimir Boban, ex calciatore, ha parlato della stagione del Milan. Questa la sua risposta sull'eventuale vittoria della Coppa Italia domani sera: "Se salverebbe la stagione? Ormai è un'accettata mediocrità da parte di tanta gente: essere felici per una Supercoppa che non si doveva mai giocare.