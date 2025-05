Zvonimir Boban, ex centrocampista croato del Milan, è intervenuto all'interno del canale YouTube "Milan Hello". Tra i temi toccati, anche la finale di Champions League che vedrà di fronte Inter e Paris Saint-Germain: "Sarà una partita molto complicata tatticamente per tutte e due le squadre. Il PSG sa stare basso "all'italiana", però ha una velocità incredibile, è una squadra che nessun'altra al mondo ha. Ha una velocità fuori dal comune: se pensi ad Hakimi e Nuno Mendes, se pensi a quei 3-4 davanti... E poi ha un dinamismo a centrocampo straordinario, con Vitinha, Fabian Ruiz e Neves. Una squadra veramente durissima, intelligente tatticamente, che con l'Arsenal ha fatto una grande partita. E con un Donnarumma così sarà molto dura per l'Inter. L'Inter, da par suo, non lascia gli spazi che gli altri vogliono, quindi vedo una partita molto tattica, molto complessa, poco divertente: l'opposto di quello che abbiamo visto in semifinale".

"Quando guardiamo i risultati è ovvio, quando guardiamo le società è ovvio, quando guardiamo nel complesso quello che oggi rappresenta l'Inter e quello che oggi rappresenta il Milan è ovvio: è facile da capire, mi dispiace tanto. Ma sul piano tecnico credo che non si è così lontani: sul piano di come creare una squadra che funzioni bene, allora si è lontani. Se il Milan fa 3-4 innesti giusti, che riequilibrino un po' le cose e che diano una logica al gioco, che non c'è da tutto l'anno, allora si può sperare di avere una squadra vera. Adesso non lo è. L'Inter è una squadra vera, competitiva, che sa sempre cosa fare, che ha una chiara identità. Il Milan non ha un'identità, anzi: ne ha avute 100 in questa stagione, e nessuna alla fine giusta. Non si può, con questi giocatori, avere una chiara identità, e lo avevamo capito dall'estate".