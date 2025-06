Intervistato da Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato tanto anche di Inter, partendo dalla sconfitta dei nerazzurri di Simone Inzaghi in finale

Marco Macca Redattore 7 giugno - 14:24

Intervistato da Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato tanto anche di Inter, partendo dalla sconfitta dei nerazzurri di Simone Inzaghi in finale di Champions League. Ecco le parole dell'ex numero 10 del Milan, oggi presidente della Dinamo Zagabria:

"Il ciclo di Inzaghi all'Inter? E' stato un percorso importante, di successo. Da milanista, non posso certo piangere per la finale. D'altra parte, umanamente sono davvero vicino a tutti gli interisti, ma anche a giocatori e allenatore, perché è una sconfitta troppo pesante per la stagione che hanno fatto. Non l'hanno meritata, hanno fatto una stagione piena dall'inizio alla fine. Nella lotta scudetto, l'Inter ha commesso alcune leggerezze nell'approccio a certe partite ed è giusto che si critichi un po' per questo. Ma rispetto l'Inter per quanto fatto quest'anno, quella partita è stata troppo drammatica, anche per il calcio italiano. Mi metto nella loro posizione. Da calciatore, riesco a mettermi nei loro panni".

"L'Inter è una squadra strutturata, forte. Ci vogliono giocatori freschi. A me il 3-5-2 non è mai piaciuto, lo vedo in difficoltà quando dall'altra parte con un cambio di gioco veloce ti trovi facilmente 2 contro 1 e lo si è visto anche contro il PSG. Ma è stato un sistema stabile, quello fatto da Inzaghi, e ha portato risultati, che è la cosa che conta. Ma a certi livelli fai fatica, contro altri sistemi, soprattutto contro il PSG che forse è la squadra più veloce della storia del calcio. Non bisogna fare drammi, l'Inter è andata in finale. Bisogna rinfrescarla, senza drammi. Fabregas? Mi piace, e tanto. Ha fatto un lavoro eccellente a Como, la squadra sa sempre cosa fare ed è realista, non è solo un sognatore spagnolo che a volte non capisce le difficoltà del calcio italiano. Ha dimostrato di avere forza mentale, è già un uomo, può fare molto bene".

"La nuova Champions? E' stata super divertente, tutte le partite dovevano essere giocate con molta più attenzione. Un bene anche per tifosi e televisioni. Pallone d'Oro? Lo merita Yamal. Non ho il minimo dubbio. La partita che mi è rimasta più impressa? Il 4-3 dell'Inter contro il Barcellona, calcisticamente un monumento. Purtroppo il risultato della finale cancella un po' per gli interisti la bellezza di quella semifinale, ma per gli amanti del calcio no".