“Questo deve essere l’atteggiamento, questa deve essere la mentalità che dobbiamo avere in queste ultime partite. Abbiamo un calendario complicato, contro le migliori, ma abbiamo iniziato con questa reazione allo svantaggio contro il Napoli che si giocherà lo Scudetto fino alla fine. Sarà questo il nostro atteggiamento, cercando di sfruttare questa inerzia quando prendiamo le partite in mano. Cercando di sfruttare qualche pallone in più“.

“Nel momento in cui li chiami in causa tutti rispondono presente e danno l’anima. Quando tutti danno il loro contributo anche per pochissimo, le scelte sono numerose. Sono contento. Dobbiamo essere uniti perché è un mese fondamentale in cui abbiamo qualcosa di straordinario da raggiungere e tanto da giocarci”.