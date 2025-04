McTominay e Buongiorno?

“McTominay ha preso una botta alla coscia e una al fianco. Non riusciva più a correre. Buongiorno si è scaldato abbastanza. Se ci fosse stato bisogno dovevamo avere la certezza che potesse giocare. Ha un problema muscolare che pensiamo di risolverlo per la prossima partita. Dobbiamo tenerlo in movimento”.

Su Lukaku:

“Il Bologna ci ha pressato e non ci siamo mossi con la stessa qualità del primo tempo. Le distanze si sono allungate e per i difensori del Bologna è stato più facile perché i passaggi erano più lunghi su Lukaku, che è stato anticipato spesso. C’è anche merito del Bologna, che ci ha messo in condizione di sbagliare”.

Cosa serve per il filotto:

“Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante, ma dobbiamo essere consci che siamo partiti per arrivare nelle prime quattro. Oggi punto importante per mantenere l’obiettivo di arrivare tra le prime 4. Se saremo bravi a migliorare la mentalità ad entrare nei secondi tempi con la stessa del primo tempo, è chiaro che potremo sognare”.