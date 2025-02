Fiorentina, vittoria importante contro l'Inter:

"Non pensavo a un ko del genere. Grandi meriti di una Fiorentina che si è messa, ha vinto tutti i duelli, ha giocato e vinto tanti duelli. Grandi complimenti a Palladino e alla squadra. A Milano dall'Inter mi aspetto un piglio diverso, oggi non può più sbagliare. Ora deve rincorrere sul serio e il Napoli è in vantaggio. L'ultima volta che è stata in questa situazione non ha vinto lo Scudetto".