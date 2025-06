Italia, è ufficiale Gattuso. Che ne pensa?

"Non lo so. In questo momento avranno fatto un miliardo di valutazioni. Si è cercato di dare una svolta importante con l'inserimento di personaggi come Perrotta, Zambrotta, Prandelli. Si è cominciato un progetto di stravolgimento, ci vorrà tempo. Un anno di contratto è giusto, vedremo se sarà una soluzione giusta. C'era l'opportunità di prendere altri, vedi Ancelotti. Forse nona verrebbe risolto il problema ma era una persona competente e avrebbe avuto una cassa di risonanza diversa. Vedere Gattuso ct azzurro è strano".