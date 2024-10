Chi è uscito meglio dal derby d'Italia?

"Per come è finita la Juve, anche se l'Inter ha tantissimo da recriminare, doveva chiuderla dopo le occasioni sul 4-2. Brava e fortunata la Juve a non mollare e a riaprirla. L'Inter rimane più forte, anche se ieri sera lo ha dimostrato solo a tratti. Gli ultimi 15 minuti non sono da squadra che deve vincere lo Scudetto".