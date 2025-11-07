Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato anche di Inter-Lazio di domenica sera a San Siro. Ecco le sue parole:
Bonanni: “Chivu ha fatto bene ad arrabbiarsi dopo Inter-Kairat. Con la Lazio…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato anche di Inter-Lazio di domenica sera a San Siro. Ecco le sue parole
In partite come quella di Glasgow giusto guardare anche la prestazione oltre che il risultato?—
"Certo. La Roma poi ha vinto in un ambiente difficile, nonostante il valore dei Rangers non sia più lo stesso di una volta. Capisco invece quando un allenatore come Chivu si arrabbia quando l'Inter batte il Kairat ma senza brillare. In Europa bisogna stare molto attenti a chiunque. Basti vedere il Pafos che ha battuto il Villarreal".
Per la Lazio sarà proibitiva la sfida contro l'Inter?—
"La Lazio è da parecchie settimane che ottiene dei risultati positivi, anche se a volte oltre le prestazioni. È una partita difficilissima e se dovesse arrivare un risultato positivo penso che potrebbe essere più per demeriti dell'Inter che non per meriti della Lazio".
(Fonte: TMW Radio)
