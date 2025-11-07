Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato anche di Inter-Lazio di domenica sera a San Siro. Ecco le sue parole

In partite come quella di Glasgow giusto guardare anche la prestazione oltre che il risultato?

"Certo. La Roma poi ha vinto in un ambiente difficile, nonostante il valore dei Rangers non sia più lo stesso di una volta. Capisco invece quando un allenatore come Chivu si arrabbia quando l'Inter batte il Kairat ma senza brillare. In Europa bisogna stare molto attenti a chiunque. Basti vedere il Pafos che ha battuto il Villarreal".