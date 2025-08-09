Nuova e prestigiosa sfida per Simone Bonavita: il centrocampista classe 2004, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, è un nuovo giocatore dello Standard Liegi. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com ha raccontato alcuni aneddoti del passato, legati anche a Cristian Chivu: "L'Inter è stata una scuola di vita, ancor prima che calcistica. Se sono quello di oggi è anche merito dell'Inter. Ci sono arrivato dopo i primi passi alla Cosov di Villasanta (in Brianza, ndr), dove hanno cominciato anche Pirola e Zappa. In Under 19 sono stato allenato da Chivu, è stato proprio lui a spingere perché io non andassi via. Ha una storia che non è per niente facile e con noi calciatori si apriva spesso proprio per trasmetterci qualcosa. È un bravo allenatore ma è ancora più forte come motivatore: ti fa amare il calcio e ti fa capire come questo sport possa anche salvare delle vite".
"Con Chivu ci confrontavamo spesso: avendo fatto molti anni all'Inter, lui si fidava della mia parola. Nei primi mesi si confidava spesso con me, mi chiedeva pareri generali, come stessi e come andasse lo spogliatoio, come vedessi la squadra e se vedessi un gruppo unito. Me lo chiedeva perché la stagione non stava andando alla grande, tra pareggi e sconfitte, la difficoltà a fare gol e la facilità con cui li subivamo. Dall'alto della sua esperienza comunque diceva di non smontare il gruppo, che c’erano le qualità e si potevano fare passi avanti. A fine allenamento si fermava a chiacchierare con me. E ricordo quando raccontava di sé davanti a tutti, sono momenti difficili da dimenticare".
