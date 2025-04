L'ex attaccante Zibì Boniek è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport per parlare di Inter e delle chance europee dei nerazzurri di Inzaghi: "L'Inter ha tutte le carte in regola, se stanno tutti bene, per arrivare in fondo in Champions. Titolari e riserve sono più o meno dello stesso livello, ma quando gioca dal 1' con Lautaro, Mkhitaryan o Barella, può giocarsela con tutti alla pari. L'Inter è forte, in campo europeo su una sfida di andata e ritorno non parte svantaggiata con nessuno. A questi livelli devi anche avere un po' di fortuna, devono girarti bene le cose, devono essere tutti in forma. Tra vincere e perdere il confine è sottile".