Questa è una partita da tripla, non vedo un favorito netto stavolta: diciamo che in una sfida di questo livello, con tutto ciò che c’è in ballo, può succedere davvero di tutto.... Avrei detto senza esitare l’Inter se si fosse giocato a San Siro ma, visto che la gara si disputa a Torino, sarà tutto molto più equilibrato e con uno svolgimento imprevedibile. Va considerata anche la campagna di rafforzamento dei bianconeri in inverno: penso che in una partita così gli innesti arrivati dal mercato possano pesare e Thiago Motta li sta mettendo in campo più o meno tutti. Se poi dovesse parlare il cuore, è chiaro che la mia preferenza sarà sempre per i nerazzurri. Quando c’è il derby di Italia, io ripenso sempre a quando passai alla Juve dall’Inter: non volevo andare, ma a Torino alla fine ho vinto due scudetti. Subito Boniperti mi portò a cacciare assieme a Giorgio Morini: voleva che ci abituassimo a stare nella stessa squadra dopo tanti anni passati a darci le botte...