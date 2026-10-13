le parole dei protagonisti nerazzurri dopo il 4-3 contro il Club Brugge a San Siro.

Giovanni Montopoli
Bigica

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Il 4-3 incassato contro il Club Brugge lascia l’Inter con più di un rimpianto al termine di una notte europea complicata. I nerazzurri hanno provato a riaprire la partita fino all’ultimo, ma la reazione finale non è bastata per evitare la sconfitta. Al termine della gara del Meazza, i protagonisti dell’Inter hanno analizzato ai microfoni di Inter TV il match. Queste le parole di Bonny nel post partita: "Una serata difficile. frustrante, abbiamo affrontato una buona squadra. Ora dobbiamo reagire subito, impariamo da questa sconfitta e concentriamoci sulla prossima gara"

bonny intertv

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