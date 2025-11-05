Bonny: “Pio Esposito è un mostro, Inter bella famiglia. Bastoni? Quando ero a Parma lui…”

Ecco le parole di Marotta ai microfoni di Prime Video poco prima del calcio d'inizio di Inter-Kairat Almaty

Matteo Pifferi Redattore 5 novembre - 20:33

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Ange-Yoan Bonny ha parlato così dei suoi primi mesi all'Inter: "L'Inter mi ha accolto bene, mi sento a casa, una gran bella famiglia"

Foto di Bonny da piccolo

"Il primo anno che ho iniziato a giocare a calcio, la maglia che ho indossato per la prima volta è stata quella dell'Inter, di Eto'o e mi sono innamorato subito di questa maglia"

Foto di Chivu da giovane

"Mi aiuta tanto, bella foto (ride, ndr) già quando eravamo a Parma, sia in campo che fuori. In campo batte sul tasto dell'atteggiamento, alla fine il calcio è sempre un gioco"

Foto di Lautaro e Thuram da piccoli

"Tra i migliori attaccanti al mondo, Lautaro davanti alla porta è freddo. Thuram fa casino tra le difese avversarie"

Dove puoi migliorare?

"Anni fa ero più centrocampista ma si può migliorare tutto"

Bastoni e Pio Esposito

"Dopo una partita contro il Parma mi ha detto di venire all'Inter. Pio Esposito è un mostro, non so quanti giocatori hanno fatto il primo gol a quest'età. Abbiamo gli stessi pensieri e problemi, è bello crescere con lui"

Esultanza

"Uno scherzo con alcuni amici, avevamo un visto su Tik Tok, il protagonista faceva questa mossa e io lo faccio ogni volta che segno, è la mia dedica per i miei amici"