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Al termine di Inter-Club Brugge, Ange-Yoan Bonny ha commentato la gara in mixed zone. "Abbiamo provato a ribaltare la partita, ma ci siamo aperti. Ci abbiamo provato, in situazioni simili si corrono dei rischi, succede. Dobbiamo imparare da questo. Qualificazione in salita? Non penso cambi molto".

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"Siamo l'Inter, possiamo vincere contro tutti, ora ci focalizziamo subito sulla prossima partita. Mancano diverse partite e ci proveremo dando tutto. Differenza campionato-Champions? Oggi siamo stati sfortunati. Penso che siamo la stessa Inter tra Champions e campionato. Da questo si impara, ci proveremo ancora. Proviamo a vincere partita per partita. In campo diamo tutto, noi lavoriamo partita dopo partita. Non sapevo avessimo subito 14 gol in 8 partite, però noi facciamo tanti gol e nel calcio vince chi fa più gol. Certo si deve provare a prendere meno gol, ma fa parte del gioco".