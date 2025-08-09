Dopo l'ottimo debutto contro l'Under 23, Ange-Yoan Bonny si conferma anche contro il Monaco e regala la vittoria alla squadra di Cristian Chivu in rimonta e in inferiorità numerica.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bonny: “Questo è solo l’inizio. Inter miglior squadra d’Italia. L’obiettivo è…”
news
Bonny: “Questo è solo l’inizio. Inter miglior squadra d’Italia. L’obiettivo è…”
Le dichiarazioni del match-winner dell'amichevole tra Monaco e Inter: ecco le parole dell'attaccante francese
L'autore del gol del 2-1 ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida:
“È sempre bello fare gol e ancor di più in una squadra come l’Inter. Tutti mi hanno accolto bene. Stiamo lavorando forte. È una bella sensazione ma è solo l’inizio e si continua a lavorare”.
Sulla competizione con gli attaccanti in squadra:
“La fortuna di giocare con grandi attaccanti è di imparare ogni giorno da loro. Davanti la porta devo essere più cattivo”.
Infine il francese parla degli obiettivi della squadra di Chivu:
"L’Inter è la più grande squadra d’Italia e una delle più grandi d’Europa. Quando sei all’Inter deve essere competitivo in tutto”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA