Bonny: “Questo è solo l’inizio. Inter miglior squadra d’Italia. L’obiettivo è…”

Dopo l'ottimo debutto contro l'Under 23, Ange-Yoan Bonny si conferma anche contro il Monaco e regala la vittoria alla squadra di Cristian Chivu in rimonta e in inferiorità numerica.

“È sempre bello fare gol e ancor di più in una squadra come l’Inter. Tutti mi hanno accolto bene. Stiamo lavorando forte. È una bella sensazione ma è solo l’inizio e si continua a lavorare”.