Daniele Mari Direttore 1 giugno - 15:08

"Ieri il Psg ha completamente asfaltato l'Inter, non ci si può attaccare a nulla: gli avversari sono stati nettamente superiori, il risultato è giusto e anzi, poteva essere anche più ampia la differenza, anche perché l'Inter ha tirato solo due volte in tutta la partita".

Così all'Adnkronos il conduttore televisivo e tifoso interista Paolo Bonolis commenta la finale di Champions League tra la sua Inter e il Psg, con la vittoria dei parigini per 5-0 a Monaco di Baviera.

"I nerazzurri hanno sbagliato completamente l'approccio, forse alcuni giocatori erano preoccupati di dover vincere per forza un trofeo questa stagione ma per noi tifosi è incomprensibile la prestazione di ieri. Molto bravo Luis Enrique che ha preparato benissimo la gara, ripartivano velocemente, anche dalla difesa, ma soprattutto non ci hanno fatto giocare, portando Francesco (Acerbi, ndr.) a essere l'unico libero di impostare: non proprio il suo ruolo" commenta Bonolis.

Poi una riflessione sulla stagione: "Per me non è assolutamente fallimentare, fa parte del gioco vincere o perdere ma è importante esserci e arrivare a giocarsi partite importanti. La grossa delusione per quest'anno non è tanto la finale di ieri perché l'Inter è arrivata a giocarsi un titolo così importante senza avere una rosa importante come quelle di Barcellona, Bayern, Real Madrid e Psg".

"Proprio per questo secondo me Inzaghi ha fatto un miracolo, però secondo me abbiamo buttato via il campionato: potevamo vincerlo", conclude il tifoso vip nerazzurro