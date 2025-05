"Siamo ancora in corsa per lo scudetto, abbiamo raggiunto le semifinali della Coppa Italia e andremo a Monaco di Baviera per la finale di Champions: più di così che si può chiedere? Vincere un trofeo sicuramente sarebbe il coronamento di una bella stagione, ma purtroppo non dipende solo da noi. Difficile fare un pronostico sulla partita, il Psg è una squadra tosta ma entrambe le squadre sono consapevoli che l'altra sia un'avversaria forte quindi può vincere chiunque. Comunque è molto bello vivere l'emozione di una finale di Champions: il coronamento di una bella stagione".