È il 2 luglio 2016. Campionato europeo. I quarti di finale tra Italia e Germania si sono appena decisi dal dischetto a favore dei tedeschi. A sbagliare uno dei rigori fu Leonardo Bonucci. Quasi nove anni dopo Italia e Germania tornano ad affrontarsi in un quarto di finale, stavolta di Nations League. L'andata è in programma giovedì 20 marzo a Milano, in quel 'Meazza' in cui Bonucci ha giocato due dei sei confronti con i tedeschi della sua carriera, le due amichevoli disputate nel 2013 e nel 2016 terminate entrambe in pareggio: "Vedere San Siro pieno ti 'scalda la miccia'. Sono convinto che anche stavolta ci saranno tantissimi tifosi e che assisteranno ad una bella partita tra due squadre che giocano a calcio. Ci saranno tante occasioni, il pubblico si divertirà" afferma l'ex difensore - oggi assistente allenatore della Under 20 -, al sito della Federcalcio.