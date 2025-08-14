In prestito al Barcellona, ma ormai lontano dal Manchester United dove ha giocato quasi vent'anni fin dalle giovanili, Marcus Rashford ha espresso tutta la sua delusione per la situazione dei Red Devils, in un'intervista ad un podcast di Gary Lineker. "Da anni ci dicevano che eravamo in un periodo di transizione, ma a quanto pare la ricostruzione non è ancora iniziata", ha detto l'attaccante 27enne, citando l'esempio del Liverpool, che si è affidato a Juergen Klopp per crescere negli anni e tornare in cima alla Premier League.