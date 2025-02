Certo, diventare titolare all’improvviso e trovarsi quasi subito davanti a un match scudetto…un po’ come accadde a lei no?

«Eh sì, stagione 70-71, si fa male Lido Vieri nel derby di andata e subentro io. Che esordio...Non finisce bene: 3-0 per il Milan. Ma di lì a poco Heriberto Herrera andrà via con Invernizzi rimonteremo 7 punti e vinceremo lo scudetto. Il primo dei due tricolori che ho conquistato in nerazzurro. Rammento di quella stagione anche un difficile Catania-Inter dove mantenni la porta inviolata e conquistammo un successo fondamentale e, ancora, un…Inter-Napoli praticamente decisivo per quel tricolore».