Intervistato da TMW, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato la sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League e l'addio di Simone Inzaghi:

Ha fatto bene Inzaghi ad accettare l'Arabia?

"Dopo 4 anni di Inter Simone aveva bisogno di uno stacco. Andare in un campionato come quello arabo lo farà stare più tranquillo e meno al centro dell'attenzione. Chivu come sostituto? Ha fatto vedere delle belle cose al Parma. Il suo passato interista potrebbe far bene all'ambiente".