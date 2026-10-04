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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Borja Valero ha parlato di corsa scudetto e non solo. L’ex centrocampista non ha dubbi quando deve indicare quella che sarà la rivale numero uno dell’Inter.

“L’inizio di campionato è stato sorprendente. Sicuramente c’erano dubbi su qualche squadra, con allenatori nuovi,. l’Inter è sopra tutti a livello di rosa, la Roma invece non sorprende perché Gasperini fa sempre bene”.

“La rivale per lo scudetto dell’Inter sarà l’Inter. Sarà un campionato combattuto, ma l’Inter è la squadra da battere. Lautaro o Malen? Lautaro, è un giocatore che trascina la squadra e che ogni volta che è in campo fa giocare meglio la squadra. Calhanoglu da rinnovare? Sì,. Ha dimostrato di essere uno dei migliori giocatori del campionato in quella posizione”.

(Fonte: Sport Mediaset)