L'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio sul derby di Milano in programma domenica sera a San Siro: "Chi scelgo tra Chivu e Allegri? Per convinzione e identità di squadra il Milan, anche se l'Inter è più forte. Il Milan mi sembra più organizzato ora. E poi ha solo il campionato, quindi potrebbe avere maggiori stimoli, anche se il derby è sempre il derby".
Braglia: "Inter più forte, ma Milan più organizzato. Tra Chivu e Allegri…"
L'ex portiere ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio sul derby di Milano in programma domenica sera a San Siro
"Chivu mi piace per la comunicazione, le conferme si avranno quando vincerà qualcosa di importante. Nessuno può togliere i meriti a Chivu, che ha preso una squadra dopo il duro ko in Champions, e ha saputo risollevare una squadra che era in un momento psicologico drammatico. Detto questo, ora aspettiamo per fare un paragone".
