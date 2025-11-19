L'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio sul derby di Milano in programma domenica sera a San Siro: "Chi scelgo tra Chivu e Allegri? Per convinzione e identità di squadra il Milan, anche se l'Inter è più forte. Il Milan mi sembra più organizzato ora. E poi ha solo il campionato, quindi potrebbe avere maggiori stimoli, anche se il derby è sempre il derby".