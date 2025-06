Braglia: “Chivu? Presto per giudizi, ma fa riflettere il no di Fabregas”

Inter che va su Chivu. Che ne pensa?

"Bisogna sempre aspettare a dare giudizi, ma penso che si debba far riflettere tantissimo il no di Fabregas così come quello di Conte alla Juve. Se certi personaggi dicono no a certe big, vuol dire che non sono più piazze così ambite. E quindi bisogna pensare alla conduzione di certe società. Fabregas a Como detta il mercato e sceglie col ds i giocatori giusti. Nella maggior parte delle piazze italiane gli allenatori vengono bypassati dagli esperti di mercato e accettano quello che gli viene messo a disposizione".