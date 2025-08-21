Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha risposto così alla domanda sul cammino che attende l'Inter di Chivu in campionato:
Braglia: “Il cammino più tortuoso ce l’avrà Chivu. Non dovesse partire bene…”
Le romane e le milanesi hanno cambiato allenatore. Chi avrà il percorso più complicato?
“La strada più tortuosa ce l’avranno la Lazio e l’Inter, quindi Sarri e Chivu. C’è un ambiente che può amplificare le problematiche se non dovessero partire bene. Non so quanto le dirigenze potranno ovattare le problematiche, questi problemi se non dovessero partire bene potrebbero complicare l’assunto”.
(Fonte: TMW Radio)
