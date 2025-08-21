FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Braglia: “Il cammino più tortuoso ce l’avrà Chivu. Non dovesse partire bene…”

news

Braglia: “Il cammino più tortuoso ce l’avrà Chivu. Non dovesse partire bene…”

Braglia: “Il cammino più tortuoso ce l’avrà Chivu. Non dovesse partire bene…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha risposto così alla domanda sul cammino che attende l'Inter
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha risposto così alla domanda sul cammino che attende l'Inter di Chivu in campionato:

Braglia: “Il cammino più tortuoso ce l’avrà Chivu. Non dovesse partire bene…”- immagine 2

Le romane e le milanesi hanno cambiato allenatore. Chi avrà il percorso più complicato?

Braglia: “Il cammino più tortuoso ce l’avrà Chivu. Non dovesse partire bene…”- immagine 3
Getty
—  

“La strada più tortuosa ce l’avranno la Lazio e l’Inter, quindi Sarri e Chivu. C’è un ambiente che può amplificare le problematiche se non dovessero partire bene. Non so quanto le dirigenze potranno ovattare le problematiche, questi problemi se non dovessero partire bene potrebbero complicare l’assunto”.

(Fonte: TMW Radio)

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA