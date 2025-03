"Il calcio è sempre uguale. Secondo me bisogna rispettare certi valori, che non hanno età: il calcio italiano deve ripartire dalla classe dirigenziale. Il pallone è un sentimento, non può essere solo soldi e business: bisogna trasmetterlo nuovamente. Io non parlerei di due ere diverse: la priorità è sempre stata quella di trovare un equilibrio, sportivo ed economico-finanziario. Ci sono stati grandi presidenti e dirigenti in passato, che il calcio lo vivevano come una passione. Oggi si parla solo di bilanci: se ne parlava anche prima, per carità, ma la verità è che alla fine il tifoso va allo stadio per vedere la propria squadra vincere. La passione smuove tutto".