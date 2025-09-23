FC Inter 1908
Braida: “Napoli favorito, ma Juve, Inter e Milan non staranno a guardare. I nerazzurri…”

Intervistato da TMW, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha toccato vari temi caldi, dal Pallone d'Oro alla lotta scudetto. Ecco le sue parole
Intervistato da TMW, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha toccato vari temi caldi, dal Pallone d'Oro alla lotta scudetto. Ecco le sue parole:

Iniziamo col Pallone d'Oro a Dembele...

"Quando si vince la Champions e si segnano tantissimi gol si è per forza un candidato forte. Probabilmente ha vinto meritatamente, anche se a me piace tantissimo Yamal".

Yamal in termini di Palloni d'Oro vinti può seguire la strada di Messi e CR7?

"Sulla carta è possibile, ma dipenderà esclusivamente da lui. I campioni devono esserlo in campo e fuori dal campo. Mi auguro che lui, che è un grandissimo talento, possa essere campione sia dentro che fuori e che così possa vincere tanti palloni d'oro".

Quali obiettivi può avere questa squadra (il Milan, ndr)?

"In Italia il Milan può lottare, non c'è una squadra dominante. Il Napoli è forte, l'Inter ha avuto qualche problema, la Juventus inizia a prendere quota ma il Milan è lì. E ha il vantaggio di giocare solo una partita a settimana e questo più avanti aiuterà la squadra".

Il Napoli resta favorito in campionato?

"Direi proprio di sì anche se il Milan, la Juventus e l'Inter non staranno a guardare. Poi potrebbe esserci una sorpresa, magari la Roma. Fra 5 o 6 partite vedremo la classifica cosa dirà".

