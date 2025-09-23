Intervistato da TMW, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha toccato vari temi caldi, dal Pallone d'Oro alla lotta scudetto. Ecco le sue parole:
news
Braida: “Napoli favorito, ma Juve, Inter e Milan non staranno a guardare. I nerazzurri…”
Iniziamo col Pallone d'Oro a Dembele...—
"Quando si vince la Champions e si segnano tantissimi gol si è per forza un candidato forte. Probabilmente ha vinto meritatamente, anche se a me piace tantissimo Yamal".
Yamal in termini di Palloni d'Oro vinti può seguire la strada di Messi e CR7?—
"Sulla carta è possibile, ma dipenderà esclusivamente da lui. I campioni devono esserlo in campo e fuori dal campo. Mi auguro che lui, che è un grandissimo talento, possa essere campione sia dentro che fuori e che così possa vincere tanti palloni d'oro".
Quali obiettivi può avere questa squadra (il Milan, ndr)?—
"In Italia il Milan può lottare, non c'è una squadra dominante. Il Napoli è forte, l'Inter ha avuto qualche problema, la Juventus inizia a prendere quota ma il Milan è lì. E ha il vantaggio di giocare solo una partita a settimana e questo più avanti aiuterà la squadra".
Il Napoli resta favorito in campionato?—
"Direi proprio di sì anche se il Milan, la Juventus e l'Inter non staranno a guardare. Poi potrebbe esserci una sorpresa, magari la Roma. Fra 5 o 6 partite vedremo la classifica cosa dirà".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA