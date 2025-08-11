FC Inter 1908
Breda: “Chivu all’Inter? In Serie A è l’anno delle incognite. Penso a lui ma anche…”

Intervistato da TMW, Roberto Breda ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del prossimo campionato di Serie A
Intervistato da TMW, Roberto Breda ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del prossimo campionato di Serie A:

“Il Napoli ha mandato un messaggio forte: vuole creare un ciclo e qualcosa che rimanga nel tempo. Sarà la squadra da battere”.

L'anno scorso però, il Napoli, non era la squadra da battere.

—  

“No. Credo che abbia sfruttato una situazione un po’ particolare legata all’Inter. I nerazzurri erano coinvolti nelle coppe fino all’ultimo. Davanti la coperta era corta. Bravo invece il Napoli ad essere una machina da guerra”

Come vede Chivu?

—  

“È l’anno delle incognite. Penso alla Juventus, all’Inter ma anche a Gasperini alla Roma perché alza l’asticella. Anche Allegri avrà grande voglia di rivalsa”.

Il mercato va un po' a rilento...

—  

“Avere un nuovo allenatore vuol dire anche costruire su situazioni nuove. Quando parti da zero devi capire qual è la base. E il mercato andrà fatto dopo”.

(Fonte: TMW)

