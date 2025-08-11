Intervistato da TMW, Roberto Breda ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del prossimo campionato di Serie A:
“Il Napoli ha mandato un messaggio forte: vuole creare un ciclo e qualcosa che rimanga nel tempo. Sarà la squadra da battere”.
L'anno scorso però, il Napoli, non era la squadra da battere.—
“No. Credo che abbia sfruttato una situazione un po’ particolare legata all’Inter. I nerazzurri erano coinvolti nelle coppe fino all’ultimo. Davanti la coperta era corta. Bravo invece il Napoli ad essere una machina da guerra”
Come vede Chivu?—
“È l’anno delle incognite. Penso alla Juventus, all’Inter ma anche a Gasperini alla Roma perché alza l’asticella. Anche Allegri avrà grande voglia di rivalsa”.
Il mercato va un po' a rilento...—
“Avere un nuovo allenatore vuol dire anche costruire su situazioni nuove. Quando parti da zero devi capire qual è la base. E il mercato andrà fatto dopo”.
(Fonte: TMW)
