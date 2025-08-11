Intervistato da TMW, Roberto Breda ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del prossimo campionato di Serie A

Intervistato da TMW, Roberto Breda ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del prossimo campionato di Serie A:

“Il Napoli ha mandato un messaggio forte: vuole creare un ciclo e qualcosa che rimanga nel tempo. Sarà la squadra da battere”.