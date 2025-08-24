Intervistato da RadioFirenzeViola, Mauro Bressan, ex calciatore della Fiorentina, ha fatto la sua personale griglia per il campionato:
"E' un campionato incerto. Penso che Napoli è avanti e subito dopo Inter e forse la Juve poi dietro c'è un po' di incertezza perché tutte le altre tra cui la Fiorentina possono stare dietro in un gruppone che si gioca l'Europa".
"All'inizio la Fiorentina ha anche qualcosa in più delle altre che hanno cambiato tanto, lei ha pochi ritocchi e può approfittare".
(Fonte: RadioFirenzeViola)
