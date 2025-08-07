Alberto Brignoli, attuale portiere dell'AEK Atene, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Scudetto? Ripetersi è ancora più difficile che vincere, ma il Napoli riparte da favorito. L'ha dimostrato anche sul mercato, però se la giocherà anche la Juve oltre all'Inter, che nonostante i vari cambi rimane in lotta. Poi c'è il Milan e secondo me anche la Lazio, col ritorno di Sarri, farà molto bene".
Brignoli: “Scudetto? Napoli favorito, ma se la giocherà con Juventus e Inter”
L'ex portiere del Benevento, attualmente in forza all'AEK Atena, ha stilato la sua personale griglia di partenza
Anche per lo scudetto?
"Non so se per il titolo, ma le due romane saranno competitive. Soprattutto la Roma con Gasperini, se trova l'equilibrio giusto sarà la vera outisider del Napoli per il tricolore".
