Il numero uno degli argentini, inseriti nello stesso girone dei nerazzurri, ha commentato l'esito del sorteggio del Mondiale per Club

Jorge Pablo Brito, presidente del River Plate, ai microfoni di Tyc Sports ha commentato il sorteggio del Mondiale per Club, che ha riservato ai Millonarios gli incroci con Inter, Monterrey e Urawa Red Diamonds: "È molto bello affrontare un club con tanta storia come l'Inter, per noi è una grande sfida.