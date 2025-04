Christian Brocchi, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per parlare dei prossimi impegni dei nerazzurri di Inzaghi: "Preparare partite del genere per l'Inter comincia a diventare logorante, anche perché c'è qualche infortunio che da un po' complica le rotazioni di Simone Inzaghi e rende meno agevole il turnover.