«La scelta di Tare e Allegri per me è giustissima. Credo che Igli sia uno dei ds più bravi in assolu-to. L'ho avuto alla Lazio, è un direttore sportivo giovane ma vecchio stampo, che vive lo spogliatoio e sa di calcio. Allegri è una garanzia, ha le spalle così larghe da poter sopportare i momenti di difficoltà che sicuramente ci saranno, soprattutto all'inizio. La speranza è quella che riescano a prendere i giocatori giusti per percorrere un cammino simile a quello fatto dal Napoli la stagione scorsa, senza coppe. Il Milan può riuscire a dare fastidio».