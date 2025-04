I prossimi in Coppa Italia come se li aspetta?

«Parliamo del primo, perché il ritorno è in programma tra tre settimane. Per il Milan, visto il momento, è una partita fondamentale, perché è staccato dal quarto posto e ha un solo obiettivo. Per l’Inter è uno dei quattro fronti sui quali compete, se si considera anche il Mondiale per club. I nerazzurri potrebbero dimenticare l’eventuale eliminazione in campionato o in Champions, mentre il danno per i rossoneri sarebbe forte».

L’Inter è favorita?

«L’Inter è sempre favorita perché ha una squadra ben organizzata e con tante certezze perché può contare su uno zoccolo duro come quello che in passato avevamo noi al Milan e la Juventus dei nove scudetti consecutivi».

Si aspetta che le squadre facciano qualche ragionamento in vista del ritorno?

«Sicuramente non sarà come un incontro di campionato perché se una delle due sbagliasse completamente l’andata, tutto diventerebbe tremendamente complicato al ritorno. Non credo verrà fuori una sfida spettacolare, spumeggiante e ricca di gol».

Senza Lautaro quanto perde l’Inter?

«Per Conceiçao è un bel vantaggio perché, anche quando a inizio stagione non segnava, l’argentino sapeva come essere fondamentale per la squadra. È uno dei top attaccanti al mondo».

Leao invece sarà in campo dal 1’.

«Leao è un giocatore forte, con qualità difficili da trovarne. In un contesto di squadra come il Barcellona o il Real, formazioni che hanno una rosa consolidata, lui potrebbe essere un valore aggiunto. Al Milan tutto non può essere sulle sue spalle e uno come Rafa non si può lasciare fuori».

Chi saranno gli uomini decisivi?

«Dire Leao e Thuram sarebbe “banale” per questo scelgo Dimarco per l’Inter e Reijnders per il Milan».