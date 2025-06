Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato l'amara sconfitta dell'Inter in finale di Champions League, anche in ottica futuro di Simone Inzaghi:

"Questa per l'Inter è la fine di un ciclo. Inzaghi andrà via. Non soltanto perché ha un'offerta degli arabi che gli danno 50 milioni, Inzaghi va via perché dopo una sconfitta come questa non puoi più restare all'Inter. È la fine di un ciclo per questo".