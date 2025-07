L'esterno canadese lascia l'Inter e fa ritorno al club spagnolo, con cui aveva già giocato in prestito nella scorsa stagione

Il Villarreal è un club fantastico, che è tornato in Champions League e che merita di giocarci. Credo di aver fatto abbastanza bene, tornavo in campo dopo un grave infortunio rimediato la scorsa estate e ho recuperato la gioia di giocare a calcio, ed è una cosa importante. Segnare il mio primo gol dopo l'infortunio e il primo con questo club è stato molto importante. Ho parlato molto con lo staff tecnico e sono molto contento. Mi è piaciuto molto come ha giocato la squadra la scorsa stagione, vogliamo migliorare e fare bene anche quest'anno.