«Hai detto bene, è davvero il momento perfetto per me». Così ha parlato il centrocampista canadese Tajon Buchanan alla vigilia della Gold Cup, torneo che per lui rappresenta una tappa importante nella crescita personale e professionale.

«Uno dei motivi principali per cui ho voluto giocare la Gold Cup è proprio questo: arrivavo da una parte finale di stagione in cui avevo giocato molto, mi sentivo bene e guardando all’estate ho pensato che avrei potuto continuare su quella linea, giocando ancora tante partite. Tra l’inizio del ritiro e il torneo stesso, è stato un no-brainer, una scelta ovvia», ha spiegato.

Anche quando si è presentata la possibilità di partecipare al Mondiale per Club con l’Inter, il giocatore non ha avuto dubbi. «Quando Jesse [Marsch, CT del Canada] mi ha chiesto se sarei andato al Mondiale per Club con l’Inter o se avrei scelto la Gold Cup, la mia risposta è stata immediata: volevo giocare con il Canada. In quel momento era chiaro per me: volevo spingere ancora di più, migliorare, portare il mio gioco a un altro livello».