Le parole del difensore del Napoli sui due ex giocatori nerazzurri e su Conte in un'intervista concessa a Betsson Sport

Betsson Sport propone un nuovo Q&A con protagonista Alessandro Buongiorno: il difensore del Napoli si è aperto ai microfoni del brand. Il calciatore ha detto: «Il mio idolo? Fin da piccolo guardavo tanti video su YouTube di Maldini, Nesta e Cannavaro. Mi sono ispirato molto a loro, sono stati i miei riferimenti per cercare di rubare qualcosa da ognuno di loro. Se dovessi dire a chi mi ispiro di più, direi Alessandro Nesta per lo stile di gioco. Ma un altro difensore che ammiro molto per il carisma e la personalità è Sergio Ramos».