Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine del match pareggiato contro l'Inter : "Secondo me abbiamo fatto una grande partita, siamo stati molto uniti e concentrati dall'inizio alla fine, poi siamo riusciti ad acciuffare il pareggio e nei minuti finali abbiamo anche provato ad andare in vantaggio. C'è un po' di rammarico, ma siamo contentissimi della partita che abbiamo fatto, perchè abbiamo giocato con spirito e determinazione. Siamo contenti".

"Il gol di Billing come gol della speranza? Siamo contenti per lui. Oggi è stata una grande prestazione da parte di tutta la squadra, siamo stati uniti e adesso c'è questo finale di campionato, mancano 11 partite: dobbiamo sicuramente giocare come oggi. Sogno scudetto ancora vivo? Noi non guardiamo troppo avanti, pensiamo partita per partita, cerchiamo di preparare ognuna come fosse una finale, poi vedremo cosa succederà".