FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Buruk: “Aspettiamo Calhanoglu al Gala a braccia aperte! 5 maggio? Ricorderò sempre Ronaldo che…”

news

Buruk: “Aspettiamo Calhanoglu al Gala a braccia aperte! 5 maggio? Ricorderò sempre Ronaldo che…”

Buruk: “Aspettiamo Calhanoglu al Gala a braccia aperte! 5 maggio? Ricorderò sempre Ronaldo che…” - immagine 1
Okan Buruk, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore del Galatasaray, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Okan Buruk, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore del Galatasaray, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Se seguo la Serie A? Certo. E chissà che un giorno non possa tornarci da allenatore. L’Inter resta la favorita per lo scudetto e ha un grande tecnico. Chivu era un giocatore intelligente, mi aspettavo facesse bene in panchina: conosce l’ambiente e ha saputo portare le sue idee senza stravolgere un sistema che funzionava già molto bene”.

Buruk: “Aspettiamo Calhanoglu al Gala a braccia aperte! 5 maggio? Ricorderò sempre Ronaldo che…”- immagine 2
Getty Images

Gli “ruberebbe” volentieri Calhanoglu?

“Conosco Hakan da quindici anni, è un tifoso del Gala e i nostri fan vorrebbero che venisse qui. Diciamo che… lo aspettiamo a braccia aperte”.

Buruk: “Aspettiamo Calhanoglu al Gala a braccia aperte! 5 maggio? Ricorderò sempre Ronaldo che…”- immagine 3
Getty Images

Chiudiamo con un po’ di ricordi: cosa le viene in mente quando pensa all’Inter?

“Il primo giorno di allenamento: c’erano 3000 tifosi ad aspettarci, una roba mai vista. Il direttore Terraneo era venuto in Turchia per prendere Emre ma alla fine scelse di puntare anche su di me. Da un giorno all’altro mi trovai nello spogliatoio con Ronaldo, Zanetti e Vieri. Fu incredibile, se non fosse per quel maledetto 5 maggio. Le lacrime di Ronaldo resteranno per sempre impresse nella mia testa”.

Leggi anche
Ranocchia: “Bastoni non merita questa gogna. Inter ha perso scudetto per fallo su...
Calvarese: “La Penna non pronto per Inter-Juve! E non sono d’accordo con Rocchi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA