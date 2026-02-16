Okan Buruk, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore del Galatasaray, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Se seguo la Serie A? Certo. E chissà che un giorno non possa tornarci da allenatore. L’Inter resta la favorita per lo scudetto e ha un grande tecnico. Chivu era un giocatore intelligente, mi aspettavo facesse bene in panchina: conosce l’ambiente e ha saputo portare le sue idee senza stravolgere un sistema che funzionava già molto bene”.