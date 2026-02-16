Okan Buruk, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore del Galatasaray, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Se seguo la Serie A? Certo. E chissà che un giorno non possa tornarci da allenatore. L’Inter resta la favorita per lo scudetto e ha un grande tecnico. Chivu era un giocatore intelligente, mi aspettavo facesse bene in panchina: conosce l’ambiente e ha saputo portare le sue idee senza stravolgere un sistema che funzionava già molto bene”.
Gli “ruberebbe” volentieri Calhanoglu?
“Conosco Hakan da quindici anni, è un tifoso del Gala e i nostri fan vorrebbero che venisse qui. Diciamo che… lo aspettiamo a braccia aperte”.
Chiudiamo con un po’ di ricordi: cosa le viene in mente quando pensa all’Inter?
“Il primo giorno di allenamento: c’erano 3000 tifosi ad aspettarci, una roba mai vista. Il direttore Terraneo era venuto in Turchia per prendere Emre ma alla fine scelse di puntare anche su di me. Da un giorno all’altro mi trovai nello spogliatoio con Ronaldo, Zanetti e Vieri. Fu incredibile, se non fosse per quel maledetto 5 maggio. Le lacrime di Ronaldo resteranno per sempre impresse nella mia testa”.
